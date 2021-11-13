На центральных улицах Баку прокладываются велодорожки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку осуществляются меры по созданию велосипедной инфраструктуры.

Как сообщили Trend в субботу в Бакинском транспортном агентстве, согласно подготовленному плану мероприятий, данная инфраструктура охватит центр города и прилегающие районы, что в будущем сформирует сеть велосипедных дорожек.

Вопрос о создании велосипедных полос и остановок отражен в "Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы" и Генеральном плане города Баку.

Учитывая пользу велосипедного транспорта для формирования здорового образа жизни, а также для экологической среды города, Бакинское транспортное агентство тесно сотрудничает в этом направлении с Общественным объединением IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды).

С сегодняшнего дня началось создание велодорожки протяженностью 7,5 км, охватывающей центральные улицы и проспекты города, а также бульвар. Велодорожка шириной 1,5 метра в обоих направлениях создается согласно действующим нормам и стандартам. Создание велосипедной инфраструктуры планируется: с учетом безопасности и меньших затрат времени, на участках, где позволяет дорожная инфраструктура через соответствующие разметочные и горизонтальные линии разметки; а на других территориях - с проведением строительно-монтажных работ.

В этом году были проложены 2 км велосипедных дорожек, связывающих Кардиологический санаторий в Бильгя и другие лечебно-оздоровительные центры. Согласно Генплану города, к 2027 году в Баку планируется проложить 63,5 километра велосипедных дорожек, а к 2040 году - 251 километр.

(Перевод: Нубар Кулузаде)