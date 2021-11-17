Завтра в Азербайджане ожидается до 14 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет пасмурно, к ночи местами возможен дождь, ветер умеренный южный, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5, днем - 10-13 градусов тепла, в Баку ночью - 3-5, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 9-14 градусов тепла, в горах ночью – 5-10 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова)

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