В рамках ЧМ в Баку прошли выборы в Комиссию атлетов Международной федерации гимнастики

Общество 19 ноября 2021 16:12 (UTC+04:00)
В рамках ЧМ в Баку прошли выборы в Комиссию атлетов Международной федерации гимнастики

БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу прошли выборы в Комиссию атлетов Международной федерации гимнастики (FIG) по этой дисциплине, сообщает в пятницу Trend.

Свои кандидатуры на выборах выдвинули двукратная чемпионка Олимпийских игр, канадская спортсменка Розанна Макленнан (2012 и 2016) и Олимпийский чемпион (2012), китайский гимнаст Донг Донг.

По итогам выборов Розанна Макленнан одержала победу. Она вступит в полномочия с первого января 2022 года. Срок полномочий Макленнан продлится до 31 декабря 2025 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)

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