Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин завоевал "серебро" на ЧМ в Баку

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин с результатом 76.300 балла занял второе место на 35-м чемпионате мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку в программе прыжков на акробатической дорожке, сообщает в воскресенье Trend.

Первое место занял представитель России Александр Лисицын (80.000 балла), на третьем месте Каден Браун из США (75.400 балла).

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)