Говорить о возможном получении гражданами четвертой дозы вакцины от коронавируса пока рано – Ханде Харманджи

БАКУ /Trend/ - Говорить о возможном получении гражданами четвертой дозы вакцины от коронавируса пока рано.

Об этом сказала во вторник журналистам глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, сообщает Trend.