Выражаю глубокую признательность Президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой за высокий уровень организации 28-х Всемирных соревнований в Баку - Чингиз Гусейнзаде

БАКУ /Trend/ - Выражаю глубокую признательность Президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой за высокий уровень организации 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в Баку.

Об этом, выступая на церемонии открытия соревнований, сказал вице-президент Национального Олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде, сообщает в четверг Trend.

"Уважаемые участники мероприятия! Дорогие спортсмены и гости! Дамы и господа! Приветствую вас на церемонии открытия 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг). Столица Азербайджана принимает последнее престижное международное соревнование, проводимое в Баку в 2021 году, чем мы очень гордимся. Были предприняты все необходимые меры для проведения на высоком уровне этих соревнований, в которых участвуют 650 спортсменов из 32 стран, для безопасного и комфортного участия в них каждого из тренеров, представителей СМИ в период продолжающейся пандемии коронавируса. Выражаю глубокую признательность Президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой за высокий уровень организации соревнований, которые будут проведены в восхитительной Национальной арене гимнастики, являющейся одним из современных и прекрасных образцов архитектуры Баку", - сказал он.

Гусейнзаде отметил, что в Баку давно проводятся различные престижные турниры по гимнастическим дисциплинам, и проведение начинающихся сегодня соревнований является проявлением доверия, оказанного Азербайджану, а также Федерации гимнастики Азербайджана, завоевавшей авторитет в качестве одной из лучших федераций в мире.

"Наряду с тем, что эти соревнования укрепят авторитет Азербайджана как профессионального организатора престижных международных соревнований, они послужат дальнейшей популяризации этого вида спорта в стране. В Баку на высоком уровне проводятся различные Кубки мира, чемпионаты Европы и мира. Высокий уровень проведения Первых Европейских игр в Азербайджане в 2015 году показывает то, в какой степени развиты спорт и олимпийское движение в стране. Все это стало возможным благодаря усилиям главы азербайджанского государства, Президента НОК Ильхама Алиева. В предстоящие три дня юные спортсмены будут выступать в соревнованиях по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и тамблингу в столице Азербайджана. Эти соревнования, в индивидуальной программе которых определятся победители, установят не только будущих «звезд» по прыжкам на батуте, но и, уверен, станут новым, ярким этапом в дальнейшем развитии этого вида гимнастики. Еще раз поздравляю всех с этим великолепным спортивным праздником, желаю успехов всем спортсменам и национальным командам!" - заключил он.

(Перевод: Кямаля Сеидова)