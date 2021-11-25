В Бакинском суде по тяжким преступлениям допрошены свидетели по уголовному делу Вугара Сафарли

Общество 25 ноября 2021 19:39 (UTC+04:00)
В Бакинском суде по тяжким преступлениям допрошены свидетели по уголовному делу Вугара Сафарли

БАКУ /Trend / - В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу в отношении бывшего исполнительного директора Фонда государственной поддержки развития СМИ Вугара Сафарли, а также работавших в этой организации на различных должностях Биньямина Исмайлова, Адалята Велиева, Надира Мамедова, Бахтияра Фатуллаева, Тамкина Халилова, Тельмана Таирова, Валеха Оруджева, Тахмины Ягубовой, Шахина Ибрагимова и Намига Гаджиева.

Как сообщает Trend, на заседании под председательством судьи Азера Пашаева свидетель Самир Мустафаев дал показания.

Судебный процесс продолжится 30 ноября.

В ходе следствия возникли основания для подозрения в том, что Вугар Сафарли и работающие на различных должностях Биньямин Исмаилов, Адалят Велиев, Надир Мамедов, а также еще семь человек по предварительному сговору путем злоупотребления должностными полномочиями, нарушения требований законодательства в связи с государственными закупками, использования бюджетных средств не по назначению присвоили 18 миллионов 500 тысяч манатов, совершили служебный подлог, внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, а также легализовали полученные преступным путем средства в размере 5,7 миллиона манатов.

На основании собранных доказательств Вугару Сафарли и другим лицам были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение и растрата с нанесением ущерба в особо крупном размере), 193 - 1.3.2 (легализация полученных преступным путем денежных средств в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжелым последствиям с нанесением ущерба в крупном размере), 313 (служебный подлог) и другим статьям УК Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Объем депозитов банков Узбекистана вырос более чем на 30%
Объем депозитов банков Узбекистана вырос более чем на 30%
Туркменистан официально подал заявку на вступление в ВТО
Туркменистан официально подал заявку на вступление в ВТО
В Туркменистане оборот документов для приватизации станет доступен в цифровой электронной форме
В Туркменистане оборот документов для приватизации станет доступен в цифровой электронной форме
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Академии наук РФ Политика 20:01
Глава МИД Азербайджана встретился со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Политика 19:49
В Бакинском суде по тяжким преступлениям допрошены свидетели по уголовному делу Вугара Сафарли Общество 19:39
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: определились победители в программе прыжков на двойном мини-батуте у женщин Общество 19:34
Central Asia's Got Talent - Центральная Азия ищет таланты в Азербайджане (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 19:30
Российский спортсмен занял первое место на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку в программе прыжков на акробатической дорожке Общество 19:23
В Азербайджане оборот по платежным картам вырос более чем на 42% Финансы 19:19
В Азербайджане государственная служба по вопросам имущества провела очередной аукцион Финансы 19:14
Радость победы – лучшие моменты первого дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО) Общество 19:13
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: "золото" в прыжках на акробатической дорожке завоевала россиянка Общество 19:08
Делегация во главе с Кямраном Алиевым и Шабаном Йылмазом посетила Шушу (ФОТО) Политика 19:03
В Азербайджане завершают разработку электронной подписи нового поколения ИКТ 18:48
Российские гимнасты заняли все призовые места на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку в программе прыжков на двойном мини-батуте Общество 18:42
В Русском доме в Баку состоялись литературные чтения "Эпоха. Диалог сквозь столетия" (ФОТО) Культура 18:37
В Азербайджане осужден бывший худрук Государственного оркестра духовых инструментов Общество 18:34
Представительница США заняла первое место на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку в программе индивидуальных прыжков на батуте Общество 18:31
Управление образования города Баку о ситуации с коронавирусом в школах Общество 18:19
Азербайджанский гимнаст завоевал "золото" Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) Общество 18:10
В ходе Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку стартовали финальные соревнования (ФОТО) Общество 18:06
Баку - безопасный город с развитой инфраструктурой - глава представительства Общество 18:02
С тобой моя душа…Теплый бакинский вечер в холодную осеннюю погоду (ФОТО/ВИДЕО) Культура 17:43
На Всемирных соревнованиях в Баку определились финалисты в программе синхронных прыжков на батуте среди женщин Общество 17:42
Шести жителям Израиля предъявлены обвинения в ограблениях граждан, желавших купить виртуальную валюту Израиль 17:37
Дети не должны становиться мишенями во время военных конфликтов - омбудсмен Азербайджана Общество 17:32
Во Франции ношение масок станет обязательным на рождественских ярмарках Европа 17:29
Объем депозитов банков Узбекистана вырос более чем на 30% Узбекистан 17:26
Увольнение непривитых в ВВС США откладывается как минимум на год США 17:25
Делегация во главе с послом Израиля посетила Агдам (ФОТО) Политика 17:19
Утвержден перечень памятников в Шуше, на которых запрещено размещать рекламу Политика 17:14
Корейские компании приглашены к участию в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО) Экономика 17:07
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тихом океане Другие страны 17:01
В Азербайджане более 200 предпринимателей зарегистрировались на платформе видеотренингов Экономика 17:01
Азербайджанские гимнасты вышли в финал Всемирных соревнований среди возрастных групп в Баку в программе синхронных прыжков Общество 16:59
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: определились финалисты в прыжках на акробатической дорожке у мужчин Общество 16:53
ИВ Абшеронского района купит металлические контейнеры Тендеры 16:45
Туркменистан официально подал заявку на вступление в ВТО Туркменистан 16:42
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:38
В Азербайджане выявлено еще 1 880 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 835 человек Общество 16:36
В ближайшие месяцы мы станем свидетелями возвращения первых семей бывших вынужденных переселенцев в свои дома – Лейла Абдуллаева Политика 16:36
Азербайджан и Турция обсудили вопросы формирования отношений в сфере страхования Финансы 16:34
В Кулевском нефтяном терминале проводится очистка водоподготовительных установок Энергетика 16:25
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе прыжков на двойном мини-батуте у женщин Общество 16:23
Генерала ОАЭ Ахмеда Насера ар-Раиси избрали президентом Интерпола Арабские страны 16:21
В Азербайджане предложено установить новую продолжительность служебного времени военнослужащих Общество 16:21
Во Франции ревакцинация станет обязательной с 15 января для продления санпропуска Европа 16:16
В Туркменистане оборот документов для приватизации станет доступен в цифровой электронной форме Бизнес 16:13
В ряде школ Баку не решены проблемы с отоплением - Управление образования Общество 16:10
В Словакии ввели локдаун и режим ЧС Европа 16:09
Работы по разминированию освобожденных территорий продолжаются ускоренными темпами - МВД Азербайджана Общество 16:06
Азербайджан и Россия обсудили перспективы развития гуманитарного сотрудничества Политика 16:01
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку – определились финалистки в индивидуальных прыжках на батуте Общество 15:56
Black Friday в Yelo Bank – Кредиты без комиссии и поручителя, и карты со скидкой Общество 15:54
Ассоциация страховщиков Азербайджана впервые избрана членом международной организации Финансы 15:48
Падение курса турецкой лиры не окажет серьезного давления на внешнеторговый оборот Азербайджана - эксперт Финансы 15:48
Сочинская встреча между лидерами Азербайджана и Армении - это продолжение подписанного в прошлом году акта о капитуляции Политика 15:41
В двух учебных заведениях Баку возобновились очные занятия Общество 15:36
Павильон Азербайджана вызвал большой интерес на Expo 2020 Dubai - Солтан Мамедов (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:32
Азербайджанский гимнаст вышел в финал Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу Общество 15:16
Особое внимание сейчас сконцентрировано на восстановлении транспортных связей на Южном Кавказе - МИД России Политика 15:07
В Азербайджане определены категории студентов, которые смогут получать образовательные кредиты Общество 15:07
В Центральном Таможенном Госпитале прошла встреча с резидентами (ФОТО) Общество 14:57
Суммарные активы банков Узбекистана достигли почти $39 млрд Узбекистан 14:55
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе прыжков на двойном мини-батуте Общество 14:50
Освобождение земель от оккупации сформирует новую динамику внутренней миграции в Азербайджане - Вусал Гусейнов Общество 14:47
С начала года контейнерные перевозки по ж/д Азербайджана превысили 66 тысяч TEU Экономика 14:40
У британских летучих мышей обнаружили новый коронавирус Европа 14:38
В ЮНЕСКО отметят юбилеи Фикрета Амирова и Гаджи Зейналабдина Тагиева Общество 14:38
В Азербайджане особо востребованы продукты по кибербезопасности - хорватская ИТ-компания ИКТ 14:36
ЕК предложит ограничить девятью месяцами срок действия вакцины для въезда в ЕС Европа 14:33
В Азербайджане объем выданных кредитов в столице и регионах вырос на 11% Финансы 14:33
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе прыжков на акробатической дорожке Общество 14:32
В Азербайджане начался прием заявок на получение студенческих образовательных кредитов Общество 14:21
Saxo Bank ожидает по итогам 2021 года инфляцию в России в диапазоне 7-10% Россия 14:20
В Туркменистане отмечена необходимость обеспечить добычу дополнительных объемов газа Энергетика 14:15
В Вашингтоне состоялась встреча азербайджанских и еврейских бизнесменов, проживающих в США (ФОТО) Экономика 14:09
В Баку продолжаются Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО) Общество 14:08
Лавров обсудит ситуацию в Карабахе в рамках заседания Совета глав МИД ОБСЕ Политика 14:02
В Туркменистане наращивается производство газа Бизнес 14:01
С 1 января 2022 г. в Азербайджане будут выплачиваться повышенные пенсии по инвалидности - замминистра Экономика 13:57
Большое сердце Имрана Гасымова… На дальних берегах… (ФОТО) Культура 13:57
В Баку открылась фотовыставка и прошла церемония награждения конкурса "Золотая осень" (ФОТО) Культура 13:54
Интервью, которого не было… "Голос войны" Нармины Мамедзаде в честь героев 44-дневной Отечественной войны (ФОТО) Социум 13:44
Завтра в Баку будет до 13 градусов тепла Общество 13:21
В Азербайджане наибольшая доля выданных кредитов пришлась на домохозяйства Финансы 13:16
Генпрокуроры Азербайджана и Стамбула посетили город Шуша и Физулинский район (ФОТО) Политика 13:14
Лица AccessBank: Эльнур Мамедов: “Остаюсь верным своим корпоративным и человеческим ценностям” (ФОТО) Экономика 13:01
Центробанк Азербайджана о стратегии развития рынка ценных бумаг до 2023 г. Экономика 12:59
США намерены требовать от всех иностранцев справку о вакцинации при въезде в страну США 12:58
О Дикой дивизии, атакующей дипломатии Азербайджана и внимании к собственной истории Политика 12:54
На соревнованиях в Баку надеемся показать хороший результат – португальские гимнастки Общество 12:48
С 2022 г. будет снят запрет на ввоз в Армению стройматериалов из Турции Армения 12:46
В России вылечились после коронавируса 38 450 человек за сутки Россия 12:37
При поддержке NEQSOL Holding реконструированы жилые здания и дороги в поселке Бина (ФОТО) Общество 12:25
В Турции запросили одобрение экстренного применения местной вакцины от ковида Турция 12:23
В Азербайджане обсудили вопросы навигационной безопасности на Каспии (ФОТО) Экономика 12:08
Суммарный регулятивный капитал в Узбекистане вырос за год более чем на 15% Узбекистан 12:07
В Баку стартовал первый день 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО) Общество 11:52
Выражаю глубокую признательность правительству Азербайджана за большую поддержку в проведении на высоком уровне в Баку всех широкомасштабных мероприятий - Али Аль-Хитми Общество 11:50
Мошенничество по-чёрному: в преддверии сезонных распродаж и «чёрной пятницы» объём фишинга в сфере онлайн-платежей вырос на 208% ИКТ 11:44
Ж/д оператор Азербайджана планирует сотрудничество по контейнерным перевозкам с одной из немецких компаний Транспорт 11:39
Все новости