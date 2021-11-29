Всемирно известный художник получил гражданство Азербайджана

БАКУ / Trend / - Член федерации художников ЮНЕСКО, председатель Ассоциации деятелей культуры Азербайджана в Европе, народный художник Азербайджана Ашраф Гейбатов встретился с председателем Госкомитета по работе с диаспорой Фуадом Мурадовым.

Председатель поздравил всемирно известного художника по случаю получения азербайджанского гражданства и пожелал успехов в представлении нашей страны в мире, сообщает Trend.

Народный артист, получивший азербайджанское гражданство, играет неоценимую роль в пропаганде правды об Азербайджане в Германии, одной из ведущих стран Европы. В своих произведениях художник уделяет важное место обычаям и традициям азербайджанского народа, прививает любовь к истории, природе и культуре Азербайджана среди других народов и наций.

Не случайно, что журналы - каталоги "44-дневный путь в Карабах", "Трагедия Ходжалы", книга "100 рисунков из Германии", а также широкомасштабное панно художника, прославляющее победу в Отечественной войне, вызвали большой интерес.

С радостью рассказав о получении азербайджанского гражданства, художник поблагодарил Президента и сказал, что дальше будет использовать свою творческую энергию для Азербайджана и достойно представлять нашу страну.

Получение Гейбатовым азербайджанского гражданства является примером того, как люди делятся своими знаниями, опытом и интеллектуальным потенциалом с Родиной.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)