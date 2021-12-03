В рамках акта об амнистии из исправительного учреждения № 17 освобождены 122 осужденных – минюст Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/- Акт об амнистии, объявленный в связи с Днем Победы, был исполнен в исправительном учреждении № 17 Пенитенциарной службы минюста Азербайджана.

Как сказала в пятницу Trend завотделом по правам человека и связям с общественностью минюста Айнур Сабитова, амнистия коснулась 49 сужденных этого учреждения.

"Ранее были освобождены 73 человека, к которым был применен акт об амнистии. В целом, из этого учреждения освобождены 122 человека. Акт, исполнение которого началось с 5 ноября, коснется более 500 осужденных исправительного учреждения № 17", - добавила она.

Напомним, что пятого ноября Милли Меджлис (парламент) утвердил законопроект об объявлении амнистии в связи с Днем Победы. Решение вступило в силу со дня принятия.

До настоящего времени акт коснулся 1 787 человек.

Ожидается, что документ охватит в целом 15 тысяч человек.

Учреждениям отбывания наказания, органам дознания или предварительного следствия предписано обеспечить применение амнистии в течение четырех месяцев со дня вступления документа в силу.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)