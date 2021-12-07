В Азербайджане выявлено еще 1 530 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 864 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 530 случаев заражения коронавирусом 1 864 человека вылечились, 21 - скончался, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 598 503 случая заражения коронавирусной инфекцией, 567 385 человек вылечились, 8 004 – скончались, число активных больных составляет 23 114.

За последние сутки в стране проведено 12 863 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 621 021.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)