В Шуше завершены работы по проектированию школы №1
БАКУ / Trend / - В Шуше завершены работы по проектированию школы №1, вскоре начнется строительство.
Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам министр образования Эмин Амруллаев.
"Завершение работ планируется к концу 2022 года, также ожидаются шаги по строительству школы и в городе Физули. Это серьезный процесс. Лучшие проекты школ - на данных территориях. Агдамская и шушинская школы будут самыми современными по своим архитектурно-строительным особенностям", - сказал министр.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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