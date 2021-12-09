БАКУ / Trend / - В Шуше завершены работы по проектированию школы №1, вскоре начнется строительство.

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам министр образования Эмин Амруллаев.

"Завершение работ планируется к концу 2022 года, также ожидаются шаги по строительству школы и в городе Физули. Это серьезный процесс. Лучшие проекты школ - на данных территориях. Агдамская и шушинская школы будут самыми современными по своим архитектурно-строительным особенностям", - сказал министр.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)