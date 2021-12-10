Штамм «омикрон» в Азербайджане пока не выявлялся - Ханде Харманджи

БАКУ /Trend/ - Штамм «омикрон» в Азербайджане пока не выявлялся.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказала представитель ВОЗ, руководитель офиса организации в Азербайджане Ханде Харманджи на встрече с главой Исполнительной власти г. Гянджа Ниязи Байрамовым.

Она отметила, что польза таких упреждающих мер от коронавируса, как ношение медицинской маски, соблюдение социальной дистанции и вакцинация, очевидна.

«Там, где активно идет процесс вакцинации, число летальных исходов от коронавируса заметно уменьшилось. Получение первой дозы вакцины важно, но вакцина оказывает свое влияние после второй дозы. Медработники, лица 65 лет и старше, а также беременные должны вакцинироваться. В последнее время специалисты высказываются о том, что беременные тоже должны пройти вакцинацию», - отметила она.

Представитель ВОЗ в Азербайджане коснулась и вопроса, связанного с новым штаммом COVID-19. Подчеркнув, что среди детей и подростков в возрасте 5-14 лет в мире участились случаи заражения штаммами «дельта» и «омикрон», Ханде Харманджи добавила, что пока в Азербайджане штамм «омикрон» не выявлялся.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)