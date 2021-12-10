Против штамма "омикрон" эффективны все существующие вакцины от коронавируса – Ханде Харманджи

БАКУ /Trend/ - Против штамма "омикрон" эффективны все существующие вакцины от коронавируса.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказала представитель ВОЗ, руководитель офиса организации в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, в Азербайджане штамм «омикрон» пока не выявлялся.

«Хотя новый штамм в Азербайджане не выявлен, это не означает, что "омикрон" не проникнет в страну. Мутации коронавируса распространяются по всему миру, и новый штамм будет выявлен везде, где есть вирус. Но беспокоиться и волноваться не нужно. Все используемые вакцины эффективны и против нового штамма «омикрон», - подчеркнула Харманджи.

Отметим, что штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный на юге Африки, был назван «омикрон». У этого штамма много мутаций, и есть подозрения, что он гораздо заразнее своих предшественников. ВОЗ выявила этот штамм в 57 странах мира.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)