Избран глава Федерации баскетбола Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Министр образования Эмин Амруллаев избран главой Федерации баскетбола Азербайджана.
Как передает во вторник Trend, 14 декабря состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция федерации.
На конференции был заслушан отчет о деятельности федерации за последние годы, а также состоялись выборы. По их итогам министр образования Эмин Амруллаев был избран новым главой Федерации баскетбола на предстоящие четыре года.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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