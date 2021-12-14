Избран глава Федерации баскетбола Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министр образования Эмин Амруллаев избран главой Федерации баскетбола Азербайджана.

Как передает во вторник Trend, 14 декабря состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция федерации.

На конференции был заслушан отчет о деятельности федерации за последние годы, а также состоялись выборы. По их итогам министр образования Эмин Амруллаев был избран новым главой Федерации баскетбола на предстоящие четыре года.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)