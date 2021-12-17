В Азербайджане повышение зарплаты в среднем на 20% коснется 4 тыс. граждан
БАКУ /Trend/ - Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева о повышении зарплат сотрудников, работающих в ряде организаций, финансируемых из государственного бюджета, является составной частью нового социального пакета 2022 года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
«Зарплата работников этих организаций с 1 января 2022 года повысится в среднем на 20 процентов. С этой целью из государственного бюджета предусмотрено выделить девять миллионов манатов дополнительных средств в год. В этих организациях работают четыре тысячи человек», - говорится в сообщении минтруда.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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