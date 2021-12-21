Прокурор попросил 9 лет лишения свободы для Ата Абдуллаева

БАКУ /Trend / - Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Ата Абдуллаева, обвиняемого в вымогательстве.

Как сообщает Trend, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова обвиняемый и его адвокат потребовали допроса Зии Мамедова.

Гособвинитель попросил приговорить Ата Абдуллаева к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Судебный процесс продолжится 28 декабря.

Напомним, что Ата Абдуллаев был задержан в марте этого года сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана. Ему была инкриминирована ст. 182.2.2 (вымогательство путем шантажа) УК Азербайджана, решением Сабаильского районного суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что согласно обвинению, Абдуллаев вымогал у различных лиц деньги под угрозой распространения о них непристойной информации.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)