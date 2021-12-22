В Азербайджане подготовят новый Семейный кодекс

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет подготовлен новый Семейный кодекс.

Об этом сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, сообщает в среду Trend.

По ее словам, с этой точки зрения важен опрос, проведенный Центром социальных исследований.

«Семья, опирающаяся на национально - духовные ценности, составляет основу государства. Политика, проводимая демократическими странами, должна быть направлена на человеческие ресурсы. Существует институт семьи, исторически сформированный в мире, в том числе в Азербайджане. Государство реализует разные программы для сохранения этой модели», - сказала Мурадова.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)