Стал известен ежемесячный доход каждой четвертой семьи в Азербайджане - соцопрос

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ежемесячный доход каждой четвертой семьи в среднем колеблется в пределах 501-1 000 манатов.

Как передает в среду Trend, об этом свидетельствуют итоги соцопроса, проведенного Центром социальных исследований.

«Только 4,7 процента опрошенных семей имеют среднемесячный доход выше 1 001 маната. Доход 35,5 процента опрошенных семей колеблется в пределах 1-250 манатов, 35 процентов - 251-500 манатов. В двух третях опрошенных семей муж и жена имеют разные источники дохода (зарплата, пособие и так далее). В 83,1 процента опрошенных семей доход имеет только муж», - говорится в информации.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)