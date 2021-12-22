В УМК назвали число азербайджанских паломников, желающих совершить малый хадж

БАКУ /Trend/ - Документы для совершения малого хаджа (умра) подали 20 граждан Азербайджана, сообщил в среду Trend заведующий отделом внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) Вусал Джахангири.

По его словам, в состав одной группы паломников могут входить 45 человек. Но группа может отправиться в хадж, если паломников будет меньше, чем 45 человек.

Отметим, что УМК запланировало совершение очередного малого хаджа с 13 января 2022 года. Стоимость пакета услуг составляет 1 440 долларов, однако эта сумма может варьироваться в зависимости от стоимости размещения в отелях.

Как говорится в сообщении УМК, для совершения хаджа паломники должны иметь документ о вакцинации от коронавируса. Они будут сдавать ПЦР-тест на COVID-19 по прибытии и после возвращения в Азербайджан.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)