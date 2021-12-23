В Азербайджане завершен процесс аккредитации двух вузов - Агентство

БАКУ /Trend/ - Завершен процесс аккредитации Гянджинского государственного университета и Азербайджанского технологического университета.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг председатель правления Агентства по обеспечению качества образования Эльдар Оруджев.

По его словам, итоговые отчеты направлены в Совет по аккредитации.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)