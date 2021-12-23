БАКУ /Trend / - В Азербайджане подготовлены новые критерии аккредитации вузов.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Агентства по обеспечению качества в образовании Эльдар Оруджев.

Он отметил, что критерии представлены в Министерство образования и в ближайшее время ожидается утверждение.

"Благодаря этому будет возможно провести процесс аккредитации вузов с измеримыми критериями в новом формате", - отметил Оруджев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Гулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)