В более 700 школах Азербайджана прошли мониторинги соблюдения требований карантинного режима - Госагентство

БАКУ /Trend/ - В период действия особого карантинного режима в 737 школах Азербайджана прошли мониторинги с целью проверки соблюдения требований соответствующих правил по организации образовательного и учебно - воспитательного процесса в общеобразовательных заведениях.

Об этом сказал в четверг на пресс-конференции директор Государственного агентства по обеспечению качества в образовании Эльдар Оруджев, сообщает Trend.

По его словам, в первом полугодии 2021 года мониторинги охватили 137 школ, во втором - 600.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)