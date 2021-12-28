В Культурном центре СГБ Азербайджана организовано мероприятие для детей гази и шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом в Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) был показан детский спектакль, подготовленный по специальной программе для детей гази и шехидов Отечественной войны, сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт СГБ.

"Спектакль вызвал большой интерес у детей, они встретили постановку с большой радостью. В заключение детям были вручены праздничные подарки", - говорится в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)