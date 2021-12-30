Кямаледдин Гейдаров вновь избран президентом Федерации тхэквондо

БАКУ /Trend/ - Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров вновь избран президентом национальной Федерации тхэквондо.

Как передает в четверг Trend, 30 декабря в административном здании министерства молодежи и спорта состоялась отчетно-выборная конференция Федерации тхэквондо.

В рамках конференции прошли выборы в правление федерации. По их итогам Кямаледдин Гейдаров, исполняющий обязанности президента федерации с 1999 года, вновь был избран ее руководителем. Он будет возглавлять федерацию предстоящие четыре года.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)