Здравоохранение Азербайджана показало себя с лучшей стороны в дни борьбы с глобальной эпидемией - Теймур Мусаев

БАКУ /Trend/ - 30 декабря в министерстве здравоохранения Азербайджана состоялось заседание, посвященное итогам года.

Как сообщает в четверг Trend, первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев подчеркнул, что развитие системы здравоохранения, укрепление материально-технической базы, потенциала кадров и инфраструктуры являются приоритетными вопросами в Азербайджане.

"В результате социальной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, ежегодное увеличение средств, выделяемых из государственного бюджета на сферу здравоохранения, создает возможности для улучшения деятельности медучреждений, повышения уровня обслуживания. С 2003 года в Азербайджане более 700 построенных или капитально отремонтированных медучреждений оснащены современным оборудованием", - отметил он.

Мусаев заявил, что в условиях пандемии в стране предпринимаются необходимые шаги по укреплению инфраструктуры здравоохранения.

"Решения, принятые правительством Азербайджана в период пандемии, позволили контролировать ситуацию. Благодаря авторитету Президента Ильхама Алиева на международной арене в страну были поставлены вакцины", - отметил он.

Мусаев подчеркнул, что здравоохранение Азербайджана показало себя с лучшей стороны в дни борьбы с глобальной эпидемией.

"В 2021 году были предприняты важные шаги в направлении перехода на электронный документооборот, использования цифровых и инновационных технологий в системе здравоохранения, строительства учреждений здравоохранения на освобожденных территориях. Также в 2021 году в Санаторно-курортном реабилитационном центре на регулярной основе были организованы лечебно-восстановительные услуги для семей шехидов. Наряду с достигнутыми достижениями, существуют также и проблемы, на решение которых мы должны сосредоточиться. Верю, что положительный результат будет достигнут в ближайшее время", - заявил Мусаев.

На заседании были заслушаны отчеты руководителей отделов министерства по итогам 2021 года.

В заключение руководителям отделов были даны соответствующие поручения.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)