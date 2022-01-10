В Азербайджане состоялись первые в новом учебном году учебно-тренировочные занятия коммандо (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки, в воинской части коммандо Сухопутных войск Азербайджана состоялись первые в 2022 учебном году учебно-тренировочные занятия, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В соответствии с планом, на основе разведданных была определена территория готовящейся диверсионной группой условного противника провокации. В целях предотвращения возможных провокаций личный состав покинул пункт постоянной дислокации и выдвинулся в направлении района оперативного предназначения.

Коммандо окружили и обезвредили диверсионную группу условного противника и приняли меры в рамках норм и принципов международного гуманитарного права в отношении лиц, задержанных во время выполнения задач.

На учениях, проводимых с целью совершенствования тактических навыков личного состава в суровых климатических условиях, а также дальнейшего повышения боеспособности подразделений коммандо, были успешно выполнены все поставленные задачи.