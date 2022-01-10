Минздрав, Госагентство по ОМС и TƏBİB обратились к гражданам Азербайджана

Общество 10 января 2022 16:11 (UTC+04:00)
Минздрав, Госагентство по ОМС и TƏBİB обратились к гражданам Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от новых опасных штаммов коронавируса. В результате активного участия населения в вакцинации эпидемиологическая ситуация в Азербайджане остается стабильной.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения, Агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В заявлении отмечается, что для защиты от нового штамма коронавируса органы здравоохранения призывают население вакцинироваться бустерной (третьей) дозой вакцины для повышения уровня антител.

Отметим, что в 12 образцах, взятых у прибывших в Азербайджан из-за рубежа лиц, был обнаружен штамм коронавируса "омикрон" (SARS-CoV-2 21C).

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

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