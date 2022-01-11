Служба охраны биоразнообразия минэкологии о ситуации в национальных парках Азербайджана (Интервью) (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Ежегодно 11 января отмечается Всемирный день заповедников и национальных парков, который был учрежден в 1997 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы.

Этот день, который ежегодно отмечается и в Азербайджане, призван привлечь внимание мирового сообщества к проблеме исчезающих видов флоры и фауны, а также к особо охраняемым территориям.

В настоящее время в Азербайджане насчитывается 10 национальных парков, 10 государственных природных заповедников и 24 государственных природных заказника.

Заместитель начальника Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Арзу Самедова в своем интервью Trend TV рассказала о включении гирканских лесов на территории нашей страны в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, об известных во всем мире азербайджанских грязевых вулканах, о защите флоры и фауны, а также о ситуации в национальных парках Азербайджана.

Представляем вниманию читателей видео с этим интервью.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)