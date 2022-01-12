При вирусных заболеваниях антибиотики рекомендуется применять в случае осложнений - азербайджанский врач

БАКУ /Trend/ - При вирусных заболеваниях антибиотики рекомендуется применять в случае появления осложнений.

Об этом сообщила Trend врач-педиатр Айтен Исмаилзаде.

По ее словам, недопустимо применять антибиотики на начальной стадии болезни, так как в это время иммунная система человека ослаблена.

"Существуют такие вирусы, которые очень быстро ослабляют иммунитет, в результате чего через три дня могут появиться осложнения. В подобном случае нужно применять антибиотики.

При лечении детей антибиотики применяются в том случае, если повышенная температура не спадает, наблюдаются общая слабость, головная боль, потеря аппетита", - отметила Исмаилзаде.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)