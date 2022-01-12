В Азербайджане в ближайшее время будет сформирована резидентура семейного врача - госагентство

БАКУ /Trend - В Азербайджане институт семейного врача находится на стадии формирования.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала завотделом Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Наргиз Гаджиева.

По ее словам, в ближайшее время будет сформирована резидентура семейного врача.

"Проводится работа в этом направлении, об итогах которой будет предоставлена подробная информация. Практика резидентуры семейного врача есть в Европе. После ее внедрения в нашей стране окончившие резидентуру смогут работать семейными врачами. К примеру, в Эстонии семейные врачи работают круглосуточно, что связано с наличием пациентов с хроническими заболеваниями, и в ближайшем будущем аналогичный режим работы будет внедрен и у нас", - сказала Гаджиева.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде)