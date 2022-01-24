В Азербайджане выявлены еще 757 случаев заражения коронавирусом, вылечились 302 человека (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 757 случаев заражения коронавирусом, 302 человека вылечились, 9 - скончались, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены 634 488 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 612 594 человека вылечились, 8 619 – скончались, число активных больных составляет 13 275.
За последние сутки в стране проведены 5145 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 070 424.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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