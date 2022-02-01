БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане за незаконную охоту были задержаны 193 человека, 37 из них – иностранные граждане.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде.

По его словам, в отношении нарушителей были применены меры в соответствии с законодательством.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева)