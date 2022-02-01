В Баку появится еще один центр Службы ASAN

БАКУ /Trend/ - В Баку в нынешнем году будет открыт еще один центр Службы ASAN.

Как сообщает Trend, об этом заявил во вторник журналистам председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

По его словам, новый центр Службы ASAN появится в Наримановском районе столицы.

Услугами этого центра Службы ASAN смогут воспользоваться все граждане, вне зависимости от места регистрации, отметил Мехтиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)