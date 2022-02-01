Названо число зарегистрированных в Азербайджане религиозных общин

БАКУ /Trend/ - В 2021 году в Азербайджане продолжался процесс государственной регистрации религиозных общин. 16 религиозных общин прошли государственную регистрацию, в результате чего число зарегистрированных общин достигло 971.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал завотделом по работе с религиозными структурами Государственного комитета по работе с религиозными структурами Джахандар Алифзаде на онлайн-заседании коллегии ведомства, посвященном итогам 2021 года и предстоящим задачам.

По его словам, в настоящее время проверяются документы девяти религиозных общин.

Он отметил, что на основании обращений, поступивших в Госкомитет в 2021 году, была рассмотрена литература религиозного содержания в 5 847 наименованиях, предусмотренная к ввозу, и предотвращены импорт и распространение в стране книг, пропагандирующих религиозную нетерпимость, дискриминацию и радикализм. Была проведена экспертиза книг религиозного содержания в 260 наименованиях, представленных на экспертизу для публикации. За отчетный период 415 наименований книг религиозного содержания получили контрольные марки.

(Перевод: Нубар Кулузаде)