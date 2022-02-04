В минобразования Азербайджана назвали количество школ и классов на дистанционном обучении

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане девять школ и 299 классов перешли на дистанционное обучение.

Как сообщает Trend, об этом заявил заведующий отделом организации и управления общим образованием министерства образования Эльнур Алиев.

По его словам, последняя статистика свидетельствует о росте инфицирования коронавирусом по сравнению с предыдущими месяцами.

«Ситуация находится под контролем, и закрывать школы нет необходимости», - сказал Эльнур Алиев.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)