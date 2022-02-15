В Азербайджане названо число лиц, в отношении которых был применен акт амнистии
БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня Пенитенциарная служба и Служба пробации при министерстве юстиции Азербайджана применили акт об амнистии в связи с исполнением принятого Милли Меджлисом (парламент) 5 ноября 2021 года постановления "Об объявлении амнистии в связи с 8 ноября - Днем Победы" в отношении 12 570 лиц.
Об этом сообщили во вторник Trend в минюсте.
Согласно информации, Пенитенциарная служба применила акт об амнистии в отношении 5 009, а Служба пробации - в отношении 6 759 человек. В результате применения акта об амнистии около 8 138 человек были освобождены от различных наказаний, а сроки наказания более 3 630 человек были снижены.
(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)
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