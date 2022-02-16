В Азербайджане названы результаты проверок в аптеках

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане плановые и внеплановые проверки были проведены в 30 аптеках, в том числе 22 - в аптеках города Баку.

Об этом Trend сообщили в среду в Центре аналитической экспертизы.

Отмечено, что в ходе проверок были конфискованы более 90 упаковок незарегистрированных и несертифицированных лекарственных препаратов в 58 наименованиях, составлены 19 протоколов по статьям 215.4, 221.1, 451, 452.1, 452.3 Кодекса об административных правонарушениях.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева)