Снайперы азербайджанской армии совершенствуют огневую подготовку (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, в Сухопутных войсках азербайджанской армии продолжается курс снайперской подготовки.
Как сообщили Trend в минобороны Азербайджана, в ходе курса военнослужащие не только осваивают тактико-технические характеристики снайперских винтовок, но и совершенствуют практические навыки огневой подготовки.
Во время занятий снайперы успешно выполнили задачи по выбору огневой позиции, маскировке, обнаружению и уничтожению целей на разных дистанциях, а также другие задачи.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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