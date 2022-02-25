Снайперы азербайджанской армии совершенствуют огневую подготовку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, в Сухопутных войсках азербайджанской армии продолжается курс снайперской подготовки.

Как сообщили Trend в минобороны Азербайджана, в ходе курса военнослужащие не только осваивают тактико-технические характеристики снайперских винтовок, но и совершенствуют практические навыки огневой подготовки.

Во время занятий снайперы успешно выполнили задачи по выбору огневой позиции, маскировке, обнаружению и уничтожению целей на разных дистанциях, а также другие задачи.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)