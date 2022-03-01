В Азербайджане завершается строительство сотен частных домов для семей шехидов

Общество 1 марта 2022 12:03 (UTC+04:00)
В Азербайджане завершается строительство сотен частных домов для семей шехидов

БАКУ /Trend/ - Завершается строительство около 500 частных домов для семей шехидов и инвалидов войны в 41 городе и районе Азербайджана.

Об этом было заявлено на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на минтруда.

Как заявил на коллегии глава ведомства Сахиль Бабаев, в ближайшее время эти дома будут сданы в эксплуатацию.

Министр сообщил, что в 2021 году количество квартир, предоставленных гражданам из льготных категорий населения, выросло в пять раз по сравнению с 2018-2020 годами и достигло трех тысяч.

«До сегодняшнего дня этим гражданам предоставлено более 12 300 квартир и частных домов. Пакет реформ на 2022 год, предусматривающий значительное повышение зарплат, пенсий и других социальных выплат, охватил 3,4 миллиона человек. Ежегодно на эти цели будет дополнительно направляться 2,1 миллиарда манатов.

На коллегии также было отмечено, что созданные ранее пять центров DOST за время работы оказали услуги более 700 тысячам граждан. В этом году планируется открытие Центра DOST №5 в Баку и Центра DOST в Барде в качестве первого регионального центра Агентства DOST.

На коллегии также говорилось о том, что в рамках программы Агентства DOST «Восточный Зангезур и Карабах» в Шуше будет открыт филиал DOST с особым статусом.

В освобожденном селе Агалы Зангиланского района в этом году будет введен в эксплуатацию пункт обслуживания Smart DOST в рамках проекта «Умное село».

Кроме того, на коллегии отмечалось, что ведется подготовка к применению новых критериев при определении инвалидности, и сотрудники министерства повышают квалификацию в данной сфере.

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве объявило о запуске передвижных (мобильных) и реабилитационных услуг по месту жительства, а также реализации индивидуальной программы реабилитации.

На коллегии было заявлено, что строительство Детского реабилитационного центра в Шамкирском районе будет завершено в этом году.

Кроме того, отмечалось, что на базе филиалов Агентства социальных услуг при министерстве будут созданы 12 региональных центров социального обслуживания и специализированных центров соцобслуживания.

Также была отмечена работа по расширению применения цифровых технологий в социальной сфере.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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