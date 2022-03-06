В Азербайджане с сегодняшнего дня смягчен карантинный режим

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане смягчен карантинный режим.

Как передает Trend, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Согласно решению Оперативного штаба, с сегодняшнего дня разрешаются прием граждан в государственных органах (структурах) группами и в индивидуальном порядке, организация и осуществление религиозных ритуальных услуг, а также поминальных церемоний в церемониальных залах, палатках и других закрытых помещениях, проведение всех массовых, в том числе спортивных, мероприятий, использование кальянного оборудования в объектах общественного питания, оказание массажных услуг, вход лиц, провожающих и встречающих пассажиров, в терминал аэропорта.

В то же время отменяются временные и количественные ограничения, связанные с деятельностью культурных объектов, в том числе кинотеатров, театров и конференц-залов, мест отдыха и развлечения, детских развлекательных пространств (включая те, что находятся на территории бульваров и парков), а также детских и других развлекательных центров, кинотеатров при крупных торговых центрах, а также ограничения, применяемые в отношении религиозных мест поклонения процентные ограничения, связанные с количеством, а также местами, предусмотренными для одновременного совершения богослужения, временные и количественные ограничения, связанные с проведением торжественных церемоний (свадеб, обручений, дней рождения), временные ограничения в объектах общественного питания, в том числе связанные с деятельностью таких пространств, как рестораны, кафе, дома чая и пр., а также ограничение, связанное с посадкой за одним столом не более 6 человек, нормы плотности на человека, применяемые в период пандемии к предприятиям общественного питания при приеме клиентов, ограничение, связанное с образовательными и репетиторскими услугами с участием не более 10 человек.

Разрешенными услугами (работами) могут пользоваться лишь лица, имеющие действительный сертификат о вакцинации, подтверждающий вакцинацию против COVID-19, или документ, подтверждающий наличие иммунитета после выздоровления от COVID-19, или сертификат о противопоказании, устанавливающий противопоказание к вакцинам от COVID-19, (за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста).

Следует отметить, что другие требования, установленные постановлениями Кабинета Министров Азербайджанской Республики против коронавирусной инфекции в сферах работ и услуг, где отменены ограничения (предъявление на входе паспортов COVID-19, использование масок в закрытых местах и пр.), сохраняются в силе.

В целях обеспечения соблюдения применяемых требований будет продолжаться исполнение соответствующих контрольных мер, в случаях выявления нарушения противоэпидемиологического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов физические и юридические лица будут привлекаться к ответственности в соответствии с Кодексом Азербайджанской Республики об административных проступках.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции необходимо соблюдение общих правил, таких, как соблюдение социальной дистанции и гигиены рук, а также рекомендаций, отмеченных в методических указаниях.