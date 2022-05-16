Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, порывистый северо-западный ветер утром сменится северо-восточным, сообщили в понедельник Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 13-15, днем - 20-23, в Баку ночью - 13-15, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-65 процентов.

Завтра утром в районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, днем прогнозируется погода без осадков, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем - 18-23, в горах ночью – 1-6, днем - 6-10 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)