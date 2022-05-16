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Азербайджанские гимнасты завоевали на Кубке мира в Португалии две медали

Общество Материалы 16 мая 2022 18:13
Азербайджанские гимнасты завоевали на Кубке мира в Португалии две медали

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - В португальском городе Мая 11-15 мая прошел Кубок мира по акробатической гимнастике, сообщили Trend в понедельник в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

На соревновании страну представили: смешанная пара - Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, мужская пара - Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, женская группа, в состав которой входят - Лейла Баширова, Назрин Фарманова и Мансума Мамедзаде.

Смешанная пара - Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, а также мужская пара - Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев завоевали бронзовые медали в программе смешанных упражнений.

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