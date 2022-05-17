В Агдаме стартовал V Международный симпозиум “Хамза Нигари" (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - В Агдаме стартовал V Международный симпозиум "Хамза Нигари". Симпозиум проходит в Центре мугама в поселке Гузанлы Агдамского района.

Как сообщает во вторник региональный корреспондент Trend, симпозиум организован при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки НПО и при организации общественного объединения "Содействие изучению культурного наследия "Miras", Азербайджанского государственного университета культуры и искусства и Турецкого университета Амасья. Основная цель симпозиума, который продлится три дня, состоит в оценке исследований идей и жизненного пути Хамзы Нигари, а также исследований о тюркском и исламском мире от прошлого до современного периода.

На симпозиуме прозвучит шикесте "Лачин" заслуженного деятеля искусств Азербайджана, композитора Назима-Паши Гулиева, будут представлены национальные танцы в исполнении преподавателей и студентов Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, прозвучат поэзия Хамзы Нигари, исполнение инструментального ансамбля "Карабах" Агдамского музыкального колледжа, состоится выступление с произведениями Хамзы Нигари заведующего отделом культуры города Амасья Османа Акбаша. Также прозвучат посвященные Карабаху мелодии участников Союза ашугов Ирана, мейхана в исполнении группы музыкантов из села Асланбейли Газахского района, будут представлены другие интересные программы.

Более 200 ученых и исследователей из Азербайджана, Турции, Италии, Ирана, России, Казахстана, Узбекистана, Северной Македонии выступят с докладами, которые посвящены Хамзе Нигари, Исмаилу Ширвани и охватят темы ислама, суфизма, хелветизма, тюркского мира, Кавказа, Карабаха, города Шуша, сферу реставрационных и консервационных работ, литературу, искусствоведческие исследования.

(Перевод: Нубар Кулузаде)