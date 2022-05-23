Министр здравоохранения Теймур Мусаев выступил на пленарном заседании 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Женеве продолжается 75-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ). В этом году сессия ВАЗ посвящена теме «Здоровье для мира, мир для здоровья».

Во второй день юбилейной сессии Ассамблеи здравоохранения выступил глава азербайджанской делегации Теймур Мусаев. В своем выступлении министр отметил, что с начала пандемии под председательством Азербайджана Движение неприсоединения, активно мобилизовав усилия широкой международной общественности в духе мультилатерализма, сотрудничества и солидарности, выдвинуло ряд успешных инициатив с точки зрения борьбы с пандемией и устранения ее негативных последствий.

Было доведено до внимания, что неравенство между развивающимися и развитыми странами с точки зрения распределения вакцин COVID-19 препятствует достижению международной общественностью полной ликвидации пандемии в короткий срок. По его словам, для обеспечения устойчивой деятельности системы здравоохранения и принятия эффективных мер в борьбе с пандемией важно усилить все соответствующие аспекты основных услуг здравоохранения. Сюда, наряду с различными действиями, необходимо включить также продолжение программ непрерывной вакцинации для универсальной доступности здравоохранения.

Министр здравоохранения подчеркнул, что государства-члены Движения неприсоединения единодушно приветствуют инициативы Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева как председателя Организации.

В завершение своего выступления Теймур Мусаев отметил, что с целью проведения обмена мнениями на постковидный период и формирования позиции Движения планируется проведение очередного заседания высокого уровня государств-членов Движения неприсоединения.

Ассамблея здравоохранения является высшим директивным органом ВОЗ. Основными функциями Ассамблеи являются определение направления деятельности Организации, назначение Генерального директора, наблюдение за финансовой деятельностью Организации, пересмотр и утверждение проекта программного бюджета.