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Назначен новый заместитель председателя Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджана

Общество Материалы 1 июня 2022 10:04
Назначен новый заместитель председателя Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Назначен новый заместитель председателя Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии назначен доктор физических наук, доцент Сакин Гамид оглу Джабаров.

Отметим, что Высшая аттестационная комиссия является государственным органом, осуществляющим аттестацию высококвалифицированных научных и научно-педагогических кадров в республике, присвоение им ученых степеней доктора философии и доктора наук, ученых званий доцента и профессора по всем областям науки, техники, образования, культуры и искусства, в том числе признание документов о присвоенных в зарубежных странах ученых степенях и ученых званиях, занимается аккредитацией научных учреждений (организаций), государственной политикой и регулированием в этой области и формированием научного потенциала.

Председателем комиссии является Фамиль Мустафаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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