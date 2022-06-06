Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, северо-западный ветер во второй половине дня усилится, сообщили в понедельник Trend в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-22, днем - 25-29, в Баку ночью - 20-22, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и повысится с 755 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 55-60 процентов.

В районах Азербайджана прогнозируются, начиная с северных и западных районов, кратковременные дожди с грозами. Ожидается порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем - 30-35, в горах ночью – 8-13, днем - 18-23 градуса тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)