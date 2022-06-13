С 14 июня в Баку откроются дороги, по которым в связи с F1 было ограничено движение

БАКУ /Trend/ - С 10:00 14 июня в Баку полностью откроются все дороги, по которым было ограничено движение.

Как сообщили в понедельник Trend в Baku City Circuit, проспекты и улицы, движение по которым было закрыто с 6 июня в связи с Гран-при Азербайджана «Формулы-1», который состоялся 10-12 июня, будут полностью открыты во вторник утром.

С 14 по 20 июня на дорогах будут демонтированы бетонные блоки, установленные в целях безопасности. Временные мосты, установленные для пешеходов, будут демонтированы до 22 июня.

(Перевод: Фидан Мустафаева)