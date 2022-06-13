В Азербайджане в этом году получат жилье еще 1500 семей шехидов и инвалидов войны

БАКУ /Trend/ - Жильем и частными домами в 2021 году были обеспечены 3 000, а после Отечественной войны Азербайджана - 3 500 семей шехидов и инвалидов войны.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бехбудов на пресс-конференции, посвященной вопросам обеспечения жильем и автомобилями, социальными услугами семей шехидов и инвалидов войны в послевоенный период.

Было отмечено, что по поручению Президента Ильхама Алиева программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны в 2021 году была расширена в пять раз и в прошлом году реализована программа по предоставлению им 3 000 квартир.

Всего за прошедший период министерством труда и социальной защиты были предоставлены квартиры или частные дома более 12 500 семьям шехидов и инвалидам войны.

Распоряжением главы государства от 25 августа 2021 года также предоставляются квартиры Героям Отечественной войны Азербайджана и семьям погибших Героев Отечественной войны.

В этом году семьям из социально чувствительных групп уже предоставлено более 500 квартир. Всего в текущем году планируется предоставить 1 500 квартир и частных домов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)