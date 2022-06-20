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Рабочая группа Межведомственного центра Координационного штаба произвела осмотр памятников в Джебраиле, Зангилане и Дашалты (ФОТО)

Общество Материалы 20 июня 2022 10:16
Рабочая группа Межведомственного центра Координационного штаба произвела осмотр памятников в Джебраиле, Зангилане и Дашалты (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 16-17 июня 2022 года делегация членов Рабочей группы по вопросам науки, образования и культуры Межведомственного центра Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана с целью осмотра культурных, исторических и религиозных памятников в Джебраильском, Зангиланском районах и селе Дашалты в Шуше, селе Агалы Зангиланского района посетила регион, провела в селе Агалы очередное заседание.

Как сообщает в понедельник Trend, в рамках поездки члены Рабочей группы произвели осмотр таких исторических памятников, как Худаферинские мосты, баня Султана Аллахверди в Джебраильском районе и мечеть в селе Дашкесан. Во время осмотра, а также в ходе обсуждений, проведенных в городе Шуша, были заслушаны заключения ученых-специалистов по защите, сохранению, восстановлению и реконструкции памятников, даны соответствующие поручения надлежащим структурам.

В ходе осмотра территории села Дашалты в рамках визита представители Государственного агентства по туризму проинформировали членов Рабочей группы о будущем развитии села как туристического уголка.

Затем Рабочая группа в рамках визита в Зангиланский район осмотрела гробницу XIV века в селе Мамедбейли, мечеть XIX века в селе Малаткешин и один из самых ценных памятников средневековой архитектуры страны - руины исторического города "Шахри Шарифан".

Члены Рабочей группы также осмотрели детсад и школу, построенные в селе Агалы Зангиланского района, были проинформированы об "Умном селе".

Кроме того, Рабочая группа провела заседание в селе Агалы для обсуждения результатов осмотра культурных, исторических и религиозных памятников, предстоящих задач и определения соответствующих поручений. На заседании соответствующие органы высказали свои мнения и предложения по сохранению, восстановлению культурного наследия на территориях, были проведены подробные обсуждения касательно образовательных учреждений на освобожденных территориях и культурных учреждений, которые будут созданы для эффективной организации досуга населения.

Отметим, Координационный штаб, созданный распоряжением Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации Президента Самир Нуриев.

Рабочая группа Межведомственного центра Координационного штаба произвела осмотр памятников в Джебраиле, Зангилане и Дашалты (ФОТО)
Рабочая группа Межведомственного центра Координационного штаба произвела осмотр памятников в Джебраиле, Зангилане и Дашалты (ФОТО)
Рабочая группа Межведомственного центра Координационного штаба произвела осмотр памятников в Джебраиле, Зангилане и Дашалты (ФОТО)
Рабочая группа Межведомственного центра Координационного штаба произвела осмотр памятников в Джебраиле, Зангилане и Дашалты (ФОТО)
Рабочая группа Межведомственного центра Координационного штаба произвела осмотр памятников в Джебраиле, Зангилане и Дашалты (ФОТО)
Рабочая группа Межведомственного центра Координационного штаба произвела осмотр памятников в Джебраиле, Зангилане и Дашалты (ФОТО)
Рабочая группа Межведомственного центра Координационного штаба произвела осмотр памятников в Джебраиле, Зангилане и Дашалты (ФОТО)
Рабочая группа Межведомственного центра Координационного штаба произвела осмотр памятников в Джебраиле, Зангилане и Дашалты (ФОТО)
Рабочая группа Межведомственного центра Координационного штаба произвела осмотр памятников в Джебраиле, Зангилане и Дашалты (ФОТО)
Рабочая группа Межведомственного центра Координационного штаба произвела осмотр памятников в Джебраиле, Зангилане и Дашалты (ФОТО)
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