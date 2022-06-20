Рабочая группа Межведомственного центра Координационного штаба произвела осмотр памятников в Джебраиле, Зангилане и Дашалты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 16-17 июня 2022 года делегация членов Рабочей группы по вопросам науки, образования и культуры Межведомственного центра Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана с целью осмотра культурных, исторических и религиозных памятников в Джебраильском, Зангиланском районах и селе Дашалты в Шуше, селе Агалы Зангиланского района посетила регион, провела в селе Агалы очередное заседание.

Как сообщает в понедельник Trend, в рамках поездки члены Рабочей группы произвели осмотр таких исторических памятников, как Худаферинские мосты, баня Султана Аллахверди в Джебраильском районе и мечеть в селе Дашкесан. Во время осмотра, а также в ходе обсуждений, проведенных в городе Шуша, были заслушаны заключения ученых-специалистов по защите, сохранению, восстановлению и реконструкции памятников, даны соответствующие поручения надлежащим структурам.

В ходе осмотра территории села Дашалты в рамках визита представители Государственного агентства по туризму проинформировали членов Рабочей группы о будущем развитии села как туристического уголка.

Затем Рабочая группа в рамках визита в Зангиланский район осмотрела гробницу XIV века в селе Мамедбейли, мечеть XIX века в селе Малаткешин и один из самых ценных памятников средневековой архитектуры страны - руины исторического города "Шахри Шарифан".

Члены Рабочей группы также осмотрели детсад и школу, построенные в селе Агалы Зангиланского района, были проинформированы об "Умном селе".

Кроме того, Рабочая группа провела заседание в селе Агалы для обсуждения результатов осмотра культурных, исторических и религиозных памятников, предстоящих задач и определения соответствующих поручений. На заседании соответствующие органы высказали свои мнения и предложения по сохранению, восстановлению культурного наследия на территориях, были проведены подробные обсуждения касательно образовательных учреждений на освобожденных территориях и культурных учреждений, которые будут созданы для эффективной организации досуга населения.

Отметим, Координационный штаб, созданный распоряжением Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации Президента Самир Нуриев.