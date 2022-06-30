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Названо число зарегистрированных в Азербайджане браков

Общество Материалы 30 июня 2022 20:31
Названо число зарегистрированных в Азербайджане браков

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БАКУ /Trend/ - За шесть месяцев 2022 года число зарегистрированных браков в Азербайджане выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на более чем 20 процентов, достигнув 28 тысяч.

Как сообщает в четверг Trend, об этом было сказано на заседании коллегии министерства юстиции.

Было отмечено, что за отчетный период количество разводов сократилось на 11 процентов. Показатель рождаемости увеличился, достигнув примерно 60 000. Смертность снизилась до 15 процентов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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